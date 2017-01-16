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Важное

Уфимцы летают над Белой
Уфимцы летают над Белой
Уфимские ученые готовы устроить «атаку» дронов
Уфимские ученые готовы устроить «атаку» дронов
Уфимец не может продать машину из-за чужих долгов
Уфимец не может продать машину из-за чужих долгов
Уфимцы летают над Белой
16.01.2017 17:33 // 
Места интереса
Уфимцы осваивают новое экстремальное развлечение — скоростной спуск по троллейному тросу. 
Уфимские ученые готовы устроить «атаку» дронов
16.01.2017 14:51 // 
Наука 102
Молодой ученый из УГАТУ изобрел автономную интеллектуальную систему воздушной безопасности. 
Игрок уфимского «Толпара» сыграет в матче звёзд КХЛ
16.01.2017 11:51 // 
Регион 102
В Уфе матчем Кубка Вызова открылась Неделя хоккея. В игре между Западом и Востоком были отобраны четыре игрока для участия в матче звёзд КХЛ.
Уфимец не может продать машину из-за чужих долгов
13.01.2017 15:56 // 
Регион 102
Уфимец приобрел автомобиль, на который наложен арест. Теперь он не может переоформить машину на себя. Как быть заложнику ситуации? Ответ ищет «Электрогазета».  
Торпедированый «Салават Юлаев» прощупал «дно»
13.01.2017 13:31 // 
Регион 102
В заключительном домашнем матче января-2017 уфимский «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». 
Авоська дарит надежду уфимцам
12.01.2017 17:04 // 
Регион 102
Уфимец научился плести авоськи, которые использовали все жители Советского Союза, и готов обучить этому ремеслу слабовидящих и незрячих людей. 
«Почему он?» рассмешил уфимцев
12.01.2017 16:22 // 
Места интереса
Сегодня состоялась российская премьера рождественской комедии «Почему он?» голливудского режиссера и сценариста Джона Гамбурга. 
Уфимцы оценили красоту пражского танцующего дома
12.01.2017 14:03 // 
Поехали!
Какие впечатления ожидают уфимцев в Праге? И что еще можно посмотреть любознательным туристам в столице Чехии?

Колонка

Булат Галиев
16.01.2017 10:47:40
Для тех, кому тяжело вставать по утрам
Живет в интернете, точнее, в одной из социальных сетей, группа «Уфа подслушано 18+».

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

Барак Обама. Итоги
13.01.2017 16:43:43
За неделю до инаугурации нового президента США, мне кажется, надо проводить словом (пока не знаю, каким оно выльется — злым или добрым) президента Америки уходящего: человека, определявшего во многом не только мировую политику, но и вектор движения глобальной экономики последних восьми лет.

 

16.01.2017 10:47:40
Для тех, кому тяжело вставать по утрам
15.01.2017 08:00:00
Когда старость в радость?
14.01.2017 08:00:00
Как движется лед
13.01.2017 16:43:43
Барак Обама. Итоги
13.01.2017 11:17:32
Бьет — значит любит!
12.01.2017 08:00:00
Почему я такой вредный
10.01.2017 12:16:49
Хочу, как ты!
10.01.2017 10:33:21
Сжечь ведьму!
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31.12.2016
Лёд тронулся: Катки Башкирии

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Общественный мониторинг строительства дома по адресу:

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