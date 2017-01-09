09.01.2017 18:12 //
Первый рабочий день наступившего года уфимцы вынуждены были встретить с лопатами в руках. В ситуации снежного форс-мажора разбирается наша газета.
09.01.2017 14:00 //
В Башкирии есть довольно много интересных мест, связанных с литературой и писателями. Одно из них — Белебеевский район. Наш корреспондент побывал там с экскурсией.
08.01.2017 10:00 //
В наших гостях необычный кукломастер: Гульнара заряжает кукол исцеляющей энергией, заговаривая их на добро и удачу.
07.01.2017 22:45 //
«Салават» преподнес болельщикам «подарок» на Рождество. Об игре уфимской команды с «Ладой» читайте в материале нашего спортивного комментатора.
07.01.2017 12:22 //
Уроженка Уфы Наталья Кулакова выпустила книгу «Англо-русская книга Рождества».
07.01.2017 10:50 //
Эпистолярный жанр медленно, но верно умирает, как и мода на обмен почтовыми открытками. Когда-нибудь эти образцы полиграфической продукции станут музейными экспонатами.
05.01.2017 23:01 //
«Юлаевцы» наконец-то прервали серию поражений, продолжавшуюся пять матчей.
05.01.2017 11:00 //
На рубеже нового и старого годов хорошо составлять список целей, загадывать желания, строить планы на будущее.