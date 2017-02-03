03.02.2017 18:15 //
В «Электрогазету» продолжают поступать жалобы на переизбыток снега и льда на улицах Уфы. Съемочная группа издания выехала на проблемные участки.
03.02.2017 16:15 //
Все они проявили невероятное для своего возраста мужество и отвагу при спасении людей от смертельной опасности.
03.02.2017 16:00 //
Нелегко пришлось волонтерам из Башкирии по пути в Донбасс. Но они смогли довезти гуманитарный груз, собранный для донецких детей.
02.02.2017 17:57 //
Пробки возникают каждый день по улицам Комарова, Ульяновых, Невского, Свободы. Движение в сторону промзоны затруднено в любое время года.
02.02.2017 17:12 //
В российский прокат вышел фильм Чжана Имоу «Великая стена». Автор газеты в числе первых оценил картину, побывав на предпремьерном показе. Подробности — далее.
02.02.2017 11:07 //
Игроки «Салавата Юлаева» потерпели поражение от СКА. Прервут ли «юлаевцы» серию неудач, об этом рассуждает спортивный обозреватель газеты.
01.02.2017 15:47 //
Железнодорожники обещают закончить реконструкцию уфимского вокзала к 2019 году. На эти цели будет направлено около 900 миллионов рублей.
01.02.2017 15:34 //
В Уфе разрабатывается программа, которая облегчит жизнь химикам и ученым из других областей.