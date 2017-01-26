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Важное

В Башкирии дают деньги на воплощение идей
В Башкирии дают деньги на воплощение идей
Путешественница из Башкирии ищет в Африке древние племена
Путешественница из Башкирии ищет в Африке древние племена
Жителей Башкирии ожидают изменения в квитанциях
Жителей Башкирии ожидают изменения в квитанциях
«Салават Юлаев» продолжает дело профессора Захаркина
26.01.2017 12:08 // 
Регион 102
«Салават Юлаев» сыграл с «Динамо» и в очередной раз сильно огорчил своих болельщиков. Как это было — в нашем материале.
В Башкирии дают деньги на воплощение идей
25.01.2017 15:50 // 
Регион 102
Как развивать инновации в Башкортостане? Стоит ли молодым инноваторам участвовать в акселерационных программах, и какие стартапы имеют больше шансов на коммерческое воплощение?
Путешественница из Башкирии ищет в Африке древние племена
25.01.2017 14:22 // 
Поехали!
﻿﻿Анастасия Янгирова родом из Стерлитамака. Наша землячка совершает экстремальные путешествия по различным труднодоступным точкам земного шара.
В Уфе бумажные блокноты могут «поумнеть»
25.01.2017 11:30 // 
Наука 102
Молодые инноваторы Уфы разработали уникальную технологию CleverPad, предполагающую автоматический перенос обычных записей в бумажном ежедневнике на смартфон или компьютер.
Жителей Башкирии ожидают изменения в квитанциях
24.01.2017 16:30 // 
Регион 102
С 1 января 2017 года в стране вступили в силу новые правила в сфере ЖКХ. Теперь оплата ресурсов на общедомовые нужды ограничена нормативами.
﻿У «Салавата Юлаева» продолжается Неделя звезд хоккея
24.01.2017 15:23 // 
Регион 102
Отгремели турниры и встречи в рамках уфимской Недели звезд хоккея-2017. Команды вернулись к делам будничным. Только у «Салавата», похоже, запланировано «звездное продолжение банкета».
Российских блогеров впечатлил уфимский снег
23.01.2017 16:26 // 
Места интереса
В Уфу вновь приехали популярные российские блогеры. В числе прочего для них организовали необычный квест по мотивам игры Encounter.
Уфимцы оплачивают «коммуналку» для бомжей?
23.01.2017 15:30 // 
Доколе
В редакцию «Электрогазеты» попали фотографии заброшенных уфимских двухэтажек: жильцы давно выселены, но в дом продолжают поставляться коммунальные услуги.

Колонка

Владимир Глинский
26.01.2017 08:00:53
Миражи незыблемости
Как часто мы исходим из посылки, что процессы, происходящие в мире, управляются людьми.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

В защиту привычки юзать наличку
24.01.2017 12:23:46
В экономике России иных проблем не осталось, раз министры заговорили об отмене (сокращении на первом этапе) наличных расчетов?

 

26.01.2017 08:00:53
Миражи незыблемости
24.01.2017 12:23:46
В защиту привычки юзать наличку
24.01.2017 08:09:46
Чего на самом деле боятся борцы с ювенальной юстицией
23.01.2017 08:00:00
Как в уфимской тюрьме купаются в праздник Крещения
22.01.2017 08:00:11
Дайте им шанс!
21.01.2017 08:00:00
Загадки ищут нас
20.01.2017 14:09:15
Социальный трейдинг
20.01.2017 08:00:00
Великое озверение
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