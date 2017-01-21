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Важное

Игроки «Салавата Юлаева» блистали в мастер-шоу Матча Звёзд КХЛ
Игроки «Салавата Юлаева» блистали в мастер-шоу Матча Звёзд КХЛ
Башкирский журналист проник в закулисье Госдумы РФ
Башкирский журналист проник в закулисье Госдумы РФ
В Уфе создается электронная база для поиска захоронений
В Уфе создается электронная база для поиска захоронений
Игроки «Салавата Юлаева» блистали в мастер-шоу Матча Звёзд КХЛ
21.01.2017 22:01 // 
Регион 102
Кирилл Капризов и Энвер Лисин принесли команде Востока победу в мастер-шоу.
Башкирский журналист проник в закулисье Госдумы РФ
20.01.2017 17:21 // 
Знаю как
Уфимский журналист побывал в Госдуме РФ и узнал, в каких условиях работают депутаты от Башкирии.
Уфимка удивила мир космическими тортами
20.01.2017 15:11 // 
Знаю как
Вот уже два года уфимка Ольга Носкова печет зеркальные муссовые торты по необычной технологии. 
В Уфе продолжается звездная кубковая раздача
20.01.2017 11:29 // 
Регион 102
В Уфе подходит к завершению первая в истории Неделя Звезд хоккея-2017. 
В Уфе создается электронная база для поиска захоронений
19.01.2017 16:14 // 
Знаю как
Комбинат спецобслуживания в Уфе разработал и внедрил специальную программу поиска захоронений близких людей, которой можно воспользоваться, не выходя из дома. 
По вечерам уфимцы разминают мозги
19.01.2017 15:30 // 
Места интереса
Уфимцы увлеклись интеллектуальными играми. Они объединяются в команды, собираются вместе и меряются интеллектом. 
«Салават Юлаев» ловил «барсов», а поймал «бабочку»
19.01.2017 12:03 // 
Регион 102
Третье «зеленое дерби» в девятом сезоне КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» выдалось богатым на события и поучительным.
Башкирская поэтесса рифмует в стихи красоты республики
18.01.2017 18:01 // 
Регион 102
Римма Романова, поэтесса и журналист из города Благовещенск, верна романтике «нехоженых дорог». После турпоходов и сплавов она посвящает стихи природе Башкортостана.

Колонка

Владимир Глинский
21.01.2017 08:00:00
Загадки ищут нас
Что наша жизнь? Загадка. Вернее, даже целый квест из всевозможных загадок. И не на все из них мы гарантированно получим ответы.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

Социальный трейдинг
20.01.2017 14:09:15
Фейсбук своей коммерческой рекламой подкидывает темы, чем откровенно бесит. «Социальный трейдинг — новый глобальный тренд на финансовых рынках».

 

21.01.2017 08:00:00
Загадки ищут нас
20.01.2017 14:09:15
Социальный трейдинг
20.01.2017 08:00:00
Великое озверение
19.01.2017 08:02:28
Как грипп в Уфе приближает апокалипсис
17.01.2017 16:26:16
Роль табуретки
17.01.2017 13:25:27
Топ-5 историй, когда «оскорблённые» запрещали искусство в Уфе
16.01.2017 10:47:40
Для тех, кому тяжело вставать по утрам
15.01.2017 08:00:00
Когда старость в радость?
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Как грипп в Уфе приближает апокалипсис
Для тех, кому тяжело вставать по утрам

Лонгриды
31.12.2016
Лёд тронулся: Катки Башкирии

Архив вопросов онлайн-конференции с первыми лицами Башкирии
Общественный мониторинг строительства дома по адресу:

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