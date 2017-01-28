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Важное

В Уфе появится кедровая аллея
В Уфе появится кедровая аллея
Когда в Уфе уберут колею и очистят тротуары от снега?
Когда в Уфе уберут колею и очистят тротуары от снега?
Что писала американская разведка об Уфе в 1950 году
Что писала американская разведка об Уфе в 1950 году
«Салават Юлаев» «погиб» на ярославских рельсах
28.01.2017 11:29 // 
Регион 102
﻿﻿Уфимский «Салават Юлаев» продолжил проигрывать в последнем выезде сезона. Команда уступила в Ярославле «Локомотиву».
В Уфе появится кедровая аллея
27.01.2017 19:20 // 
Регион 102
Известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин рассказывает «Электрогазете» о своем видении экологии в Башкирии, в России и в мире.
Когда в Уфе уберут колею и очистят тротуары от снега?
27.01.2017 15:19 // 
Доколе
Если на проезжей части снег местами еще убирают, то до тротуаров у коммунальных служб города руки не всегда доходят... 
Уфимцы почувствовали инопланетное притяжение
26.01.2017 16:55 // 
Места интереса
Сегодня состоялась премьера фантастического фильма «Притяжение» — новой режиссерской работы Федора Бондарчука. 
Что писала американская разведка об Уфе в 1950 году
26.01.2017 16:30 // 
Регион 102
ЦРУ рассекретило архив за 50 лет — за 1940-1990-е годы. Любопытен отчет американской разведки об Уфе от 10 апреля 1950 года.
«Салават Юлаев» продолжает дело профессора Захаркина
26.01.2017 12:08 // 
Регион 102
«Салават Юлаев» сыграл с «Динамо» и в очередной раз сильно огорчил своих болельщиков. Как это было — в нашем материале.
В Башкирии дают деньги на воплощение идей
25.01.2017 15:50 // 
Регион 102
Как развивать инновации в Башкортостане? Стоит ли молодым инноваторам участвовать в акселерационных программах, и какие стартапы имеют больше шансов на коммерческое воплощение?
Путешественница из Башкирии ищет в Африке древние племена
25.01.2017 14:22 // 
Поехали!
﻿﻿Анастасия Янгирова родом из Стерлитамака. Наша землячка совершает экстремальные путешествия по различным труднодоступным точкам земного шара.

Колонка

Алиса Курамшина
29.01.2017 08:00:43
Пожалуйста, выключите телевизор
В моём раннем детстве у нас был чёрно-белый телевизор «Чайка-2». Он уже обходился без лупы, был достаточно большой экран, хоть и весьма громоздкий.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

Про Незнайку и деньги
27.01.2017 16:19:48
«Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними».

 

29.01.2017 08:00:43
Пожалуйста, выключите телевизор
28.01.2017 08:00:38
Человек-невидимка
27.01.2017 16:19:48
Про Незнайку и деньги
26.01.2017 08:00:53
Миражи незыблемости
24.01.2017 12:23:46
В защиту привычки юзать наличку
24.01.2017 08:09:46
Чего на самом деле боятся борцы с ювенальной юстицией
23.01.2017 08:00:00
Как в уфимской тюрьме купаются в праздник Крещения
22.01.2017 08:00:11
Дайте им шанс!
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Как в уфимской тюрьме купаются в праздник Крещения

Лонгриды
31.12.2016
Лёд тронулся: Катки Башкирии

Архив вопросов онлайн-конференции с первыми лицами Башкирии
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