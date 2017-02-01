01.02.2017 15:47 //
Железнодорожники обещают закончить реконструкцию уфимского вокзала к 2019 году. На эти цели будет направлено около 900 миллионов рублей.
01.02.2017 15:34 //
В Уфе разрабатывается программа, которая облегчит жизнь химикам и ученым из других областей.
01.02.2017 12:23 //
Сейчас активно обсуждают тему развития электротранспорта, восстановления сквозного движения трамваев. Нужно ли это уфимцам?
31.01.2017 18:50 //
Строительство моста позволило бы решить проблему пробок в двух густонаселенных районах столицы. Что думают по этому поводу власти города?
31.01.2017 17:02 //
Ее работы вызывают улыбку, от них веет теплом и радостью.
30.01.2017 21:02 //
Детям из деревни Сафаргулово Белорецкого района больше не придется добираться до школы в Инзере своими силами. Их будет возить автобус.
30.01.2017 19:33 //
Как подать в суд и призвать к ответственности дорожные и коммунальные службы? Ведь это их обязанность — содержать в порядке улицы городов.
30.01.2017 12:45 //
Уфимский «Салават Юлаев» завершил гостевую часть IX сезона в Континентальной хоккейной лиге.