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Важное

Уфимцам не нравится скользкая Уфа
Уфимцам не нравится скользкая Уфа
Шесть юных героев из Башкирии получат федеральные награды
Шесть юных героев из Башкирии получат федеральные награды
На границе с Донбассом у башкирских волонтеров вымогали взятку
На границе с Донбассом у башкирских волонтеров вымогали взятку
Уфимцам не нравится скользкая Уфа
03.02.2017 18:15 // 
Доколе
В «Электрогазету» продолжают поступать жалобы на переизбыток снега и льда на улицах Уфы. Съемочная группа издания выехала на проблемные участки.
Шесть юных героев из Башкирии получат федеральные награды
03.02.2017 16:15 // 
Регион 102
Все они проявили невероятное для своего возраста мужество и отвагу при спасении людей от смертельной опасности.
На границе с Донбассом у башкирских волонтеров вымогали взятку
03.02.2017 16:00 // 
Регион 102
Нелегко пришлось волонтерам из Башкирии по пути в Донбасс. Но они смогли довезти гуманитарный груз, собранный для донецких детей.
Найдена причина пробок в северной части Уфы
02.02.2017 17:57 // 
Регион 102
Пробки возникают каждый день по улицам Комарова, Ульяновых, Невского, Свободы. Движение в сторону промзоны затруднено в любое время года. 
Уфимцы узнали древние тайны «Великой стены»
02.02.2017 17:12 // 
Места интереса
В российский прокат вышел фильм Чжана Имоу «Великая стена». Автор газеты в числе первых оценил картину, побывав на предпремьерном показе. Подробности — далее.
«Салават Юлаев» установил новый антирекорд
02.02.2017 11:07 // 
Регион 102
Игроки «Салавата Юлаева» потерпели поражение от СКА. Прервут ли «юлаевцы» серию неудач, об этом рассуждает спортивный обозреватель газеты.
К 100-летию Башкирии в Уфе закончат реконструкцию вокзала
01.02.2017 15:47 // 
Регион 102
Железнодорожники обещают закончить реконструкцию уфимского вокзала к 2019 году. На эти цели будет направлено около 900 миллионов рублей.
В Уфе для химиков объединят суперкомпьютеры
01.02.2017 15:34 // 
Наука 102
В Уфе разрабатывается программа, которая облегчит жизнь химикам и ученым из других областей.  

Колонка

Артур Дмитриев
03.02.2017 08:08:36
Через поколение
Вечером в детском саду заметил, что самые дисциплинированные, аккуратные, спокойные детишки те, за кем приходят бабушки или дедушки.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

#верим_в_Салават
31.01.2017 14:30:56
В сезоне Континентальной хоккейной лиги 2016/2017 с уфимской командой происходит нечто, что формулировать образно в публичном пространстве мне запрещают статья 13.

 

03.02.2017 08:08:36
Через поколение
02.02.2017 16:10:57
Как мертвая балерина угрожает целостности России
01.02.2017 17:25:20
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31.01.2017 08:00:00
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30.01.2017 08:07:03
Почему в Башкирии невыгодно быть многодетными
29.01.2017 08:00:43
Пожалуйста, выключите телевизор
28.01.2017 08:00:38
Человек-невидимка
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Лонгриды
31.12.2016
Почему дети ходили в школу по железной дороге?

Архив вопросов онлайн-конференции с первыми лицами Башкирии
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