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Важное

Главный Дед Мороз Башкирии поздравляет всех с Новым годом!
Главный Дед Мороз Башкирии поздравляет всех с Новым годом!
Уфимцы нарядили елки коллекционными игрушками
Уфимцы нарядили елки коллекционными игрушками
﻿Известные уфимцы назвали значимые события года
﻿Известные уфимцы назвали значимые события года
Как я встречала Новый год в поезде «Уфа — Москва»
01.01.2017 10:44 // 
Регион 102
﻿Десять лет назад корреспонденту довелось встретить Новый год в фирменном поезде «Уфа — Москва». О необычной встрече Нового года — его материал.
Главный Дед Мороз Башкирии поздравляет всех с Новым годом!
31.12.2016 12:24 // 
Регион 102
Дед Мороз из центральной юрты Башкирии, расположенной в Уфе, на территории этнопарка «Ватан», поздравляет читателей «Электрогазеты» с наступающим Новым 2017 годом.
Уфимцы нарядили елки коллекционными игрушками
31.12.2016 10:00 // 
Регион 102
Кто-то коллекционирует почтовые марки, кто-то — старые открытки, а есть люди, которые собирают елочные игрушки… 
﻿Известные уфимцы назвали значимые события года
30.12.2016 16:20 // 
Регион 102
В 2016-м произошло много событий. Какие из них можно считать главными в уходящем году?
Как в Уфе Дед Мороз гаишнику селфи подарил
30.12.2016 13:37 // 
Знаю как
Многие родители приглашают Деда Мороза и Снегурочку для детей прямо домой. Своими впечатлениями от праздничных визитов с нами делится сам Дед Мороз!
В Уфе появились гостиницы для кошек
30.12.2016 12:43 // 
Регион 102
Длинные праздники — отличный повод отправиться отдыхать за границу. Только вот с кем оставить свое домашнее животное на время поездки?
В Башкирии заработал Ресурсный центр поддержки НКО
29.12.2016 16:58 // 
Регион 102
Основным направлением работы новой структуры будет консультационная и информационная поддержка некоммерческих организаций.
В Уфе викинг принял христианство
29.12.2016 16:18 // 
Места интереса
Сегодня состоялась долгожданная премьера российской исторической драмы «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли.

Колонка

Алиса Курамшина
01.01.2017 08:00:00
С первым днем удачного года!
Впервые я пишу колонку, будучи уверенной, что её мало кто будет читать, поскольку все будут заняты гораздо более важными занятиями.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

Ловите рыбу там, где она водится
30.12.2016 11:07:00
В последний рабочий день года о кормящем тебя ремесле положено думать трудоголикам и безработным, прочие все живут будущим и в настоящем деятельного участия не принимают.

 

01.01.2017 08:00:00
С первым днем удачного года!
31.12.2016 08:00:14
Подарить себя... себе
30.12.2016 11:07:00
Ловите рыбу там, где она водится
30.12.2016 08:00:00
Здравствуй, Дедушка Мороз!
29.12.2016 08:00:00
Миллиард в прямом эфире
27.12.2016 16:08:31
Бабло победило зло?
27.12.2016 08:00:00
Зачем мы участвуем в войне в Сирии?
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В башкирских садиках воспитательниц заставили «отрастить» бороду
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