В Уфе матчем Кубка Вызова открылась Неделя хоккея. В игре между Западом и Востоком были отобраны четыре игрока для участия в матче звёзд КХЛ.

Уфимец приобрел автомобиль, на который наложен арест. Теперь он не может переоформить машину на себя. Как быть заложнику ситуации? Ответ ищет «Электрогазета».