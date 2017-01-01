01.01.2017 10:44 //
Десять лет назад корреспонденту довелось встретить Новый год в фирменном поезде «Уфа — Москва». О необычной встрече Нового года — его материал.
31.12.2016 12:24 //
Дед Мороз из центральной юрты Башкирии, расположенной в Уфе, на территории этнопарка «Ватан», поздравляет читателей «Электрогазеты» с наступающим Новым 2017 годом.
31.12.2016 10:00 //
Кто-то коллекционирует почтовые марки, кто-то — старые открытки, а есть люди, которые собирают елочные игрушки…
30.12.2016 16:20 //
В 2016-м произошло много событий. Какие из них можно считать главными в уходящем году?
30.12.2016 13:37 //
Многие родители приглашают Деда Мороза и Снегурочку для детей прямо домой. Своими впечатлениями от праздничных визитов с нами делится сам Дед Мороз!
30.12.2016 12:43 //
Длинные праздники — отличный повод отправиться отдыхать за границу. Только вот с кем оставить свое домашнее животное на время поездки?
29.12.2016 16:58 //
Основным направлением работы новой структуры будет консультационная и информационная поддержка некоммерческих организаций.
29.12.2016 16:18 //
Сегодня состоялась долгожданная премьера российской исторической драмы «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли.