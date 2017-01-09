Первый рабочий день наступившего года уфимцы вынуждены были встретить с лопатами в руках. В ситуации снежного форс-мажора разбирается наша газета.

В Башкирии есть довольно много интересных мест, связанных с литературой и писателями. Одно из них — Белебеевский район. Наш корреспондент побывал там с экскурсией.