16.01.2017 17:33 //
Уфимцы осваивают новое экстремальное развлечение — скоростной спуск по троллейному тросу.
16.01.2017 14:51 //
Молодой ученый из УГАТУ изобрел автономную интеллектуальную систему воздушной безопасности.
16.01.2017 11:51 //
В Уфе матчем Кубка Вызова открылась Неделя хоккея. В игре между Западом и Востоком были отобраны четыре игрока для участия в матче звёзд КХЛ.
13.01.2017 15:56 //
Уфимец приобрел автомобиль, на который наложен арест. Теперь он не может переоформить машину на себя. Как быть заложнику ситуации? Ответ ищет «Электрогазета».
13.01.2017 13:31 //
В заключительном домашнем матче января-2017 уфимский «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо».
12.01.2017 17:04 //
Уфимец научился плести авоськи, которые использовали все жители Советского Союза, и готов обучить этому ремеслу слабовидящих и незрячих людей.
12.01.2017 16:22 //
Сегодня состоялась российская премьера рождественской комедии «Почему он?» голливудского режиссера и сценариста Джона Гамбурга.
12.01.2017 14:03 //
Какие впечатления ожидают уфимцев в Праге? И что еще можно посмотреть любознательным туристам в столице Чехии?