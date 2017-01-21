21.01.2017 22:01 //
Кирилл Капризов и Энвер Лисин принесли команде Востока победу в мастер-шоу.
20.01.2017 17:21 //
Уфимский журналист побывал в Госдуме РФ и узнал, в каких условиях работают депутаты от Башкирии.
20.01.2017 15:11 //
Вот уже два года уфимка Ольга Носкова печет зеркальные муссовые торты по необычной технологии.
20.01.2017 11:29 //
В Уфе подходит к завершению первая в истории Неделя Звезд хоккея-2017.
19.01.2017 16:14 //
Комбинат спецобслуживания в Уфе разработал и внедрил специальную программу поиска захоронений близких людей, которой можно воспользоваться, не выходя из дома.
19.01.2017 15:30 //
Уфимцы увлеклись интеллектуальными играми. Они объединяются в команды, собираются вместе и меряются интеллектом.
19.01.2017 12:03 //
Третье «зеленое дерби» в девятом сезоне КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» выдалось богатым на события и поучительным.
18.01.2017 18:01 //
Римма Романова, поэтесса и журналист из города Благовещенск, верна романтике «нехоженых дорог». После турпоходов и сплавов она посвящает стихи природе Башкортостана.