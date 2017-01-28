28.01.2017 11:29 //
Уфимский «Салават Юлаев» продолжил проигрывать в последнем выезде сезона. Команда уступила в Ярославле «Локомотиву».
27.01.2017 19:20 //
Известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин рассказывает «Электрогазете» о своем видении экологии в Башкирии, в России и в мире.
27.01.2017 15:19 //
Если на проезжей части снег местами еще убирают, то до тротуаров у коммунальных служб города руки не всегда доходят...
26.01.2017 16:55 //
Сегодня состоялась премьера фантастического фильма «Притяжение» — новой режиссерской работы Федора Бондарчука.
26.01.2017 16:30 //
ЦРУ рассекретило архив за 50 лет — за 1940-1990-е годы. Любопытен отчет американской разведки об Уфе от 10 апреля 1950 года.
26.01.2017 12:08 //
«Салават Юлаев» сыграл с «Динамо» и в очередной раз сильно огорчил своих болельщиков. Как это было — в нашем материале.
25.01.2017 15:50 //
Как развивать инновации в Башкортостане? Стоит ли молодым инноваторам участвовать в акселерационных программах, и какие стартапы имеют больше шансов на коммерческое воплощение?
25.01.2017 14:22 //
Анастасия Янгирова родом из Стерлитамака. Наша землячка совершает экстремальные путешествия по различным труднодоступным точкам земного шара.