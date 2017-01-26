26.01.2017 12:08 //
«Салават Юлаев» сыграл с «Динамо» и в очередной раз сильно огорчил своих болельщиков. Как это было — в нашем материале.
25.01.2017 15:50 //
Как развивать инновации в Башкортостане? Стоит ли молодым инноваторам участвовать в акселерационных программах, и какие стартапы имеют больше шансов на коммерческое воплощение?
25.01.2017 14:22 //
Анастасия Янгирова родом из Стерлитамака. Наша землячка совершает экстремальные путешествия по различным труднодоступным точкам земного шара.
25.01.2017 11:30 //
Молодые инноваторы Уфы разработали уникальную технологию CleverPad, предполагающую автоматический перенос обычных записей в бумажном ежедневнике на смартфон или компьютер.
24.01.2017 16:30 //
С 1 января 2017 года в стране вступили в силу новые правила в сфере ЖКХ. Теперь оплата ресурсов на общедомовые нужды ограничена нормативами.
24.01.2017 15:23 //
Отгремели турниры и встречи в рамках уфимской Недели звезд хоккея-2017. Команды вернулись к делам будничным. Только у «Салавата», похоже, запланировано «звездное продолжение банкета».
23.01.2017 16:26 //
В Уфу вновь приехали популярные российские блогеры. В числе прочего для них организовали необычный квест по мотивам игры Encounter.
23.01.2017 15:30 //
В редакцию «Электрогазеты» попали фотографии заброшенных уфимских двухэтажек: жильцы давно выселены, но в дом продолжают поставляться коммунальные услуги.