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Важное

Снежный коллапс выгнал уфимцев на субботник
Снежный коллапс выгнал уфимцев на субботник
«Салават Юлаев» выиграл на выезде у «Ак Барса»
«Салават Юлаев» выиграл на выезде у «Ак Барса»
Как уфимцу составить список целей на год
Как уфимцу составить список целей на год
Снежный коллапс выгнал уфимцев на субботник
09.01.2017 18:12 // 
Доколе
Первый рабочий день наступившего года уфимцы вынуждены были встретить с лопатами в руках. В ситуации снежного форс-мажора разбирается наша газета.
Едем из Уфы к Цветаевой и Аксакову
09.01.2017 14:00 // 
Поехали!
В Башкирии есть довольно много интересных мест, связанных с литературой и писателями. Одно из них — Белебеевский район. Наш корреспондент побывал там с экскурсией.
Уфимская рукодельница заряжает игрушки на добро
08.01.2017 10:00 // 
Регион 102
В наших гостях необычный кукломастер: Гульнара заряжает кукол исцеляющей энергией, заговаривая их на добро и удачу.
«Салават Юлаев» сделал рождественский подарок «Ладе»
07.01.2017 22:45 // 
Регион 102
«Салават» преподнес болельщикам «подарок» на Рождество. Об игре уфимской команды с «Ладой» читайте в материале нашего спортивного комментатора.
Уроженка Уфы увлеклась темой Рождества
07.01.2017 12:22 // 
Регион 102
Уроженка Уфы Наталья Кулакова выпустила книгу «Англо-русская книга Рождества».
Уфимцы хранят новогодние открытки времен своей молодости - 2
07.01.2017 10:50 // 
Регион 102
Эпистолярный жанр медленно, но верно умирает, как и мода на обмен почтовыми открытками. Когда-нибудь эти образцы полиграфической продукции станут музейными экспонатами.
«Салават Юлаев» выиграл на выезде у «Ак Барса»
05.01.2017 23:01 // 
Регион 102
«Юлаевцы» наконец-то прервали серию поражений, продолжавшуюся пять матчей.
Как уфимцу составить список целей на год
05.01.2017 11:00 // 
Знаю как
На рубеже нового и старого годов хорошо составлять список целей, загадывать желания, строить планы на будущее.

Колонка

Булат Галиев
09.01.2017 08:00:00
Почему в новогодние праздники вам хотелось всех убить
Я иногда заходил в социальные сети после 1 января. И ужасался, как злы, жестоки и даже в какой-то степени несчастны, оказывается, наши люди.

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

Вернуться к работе поможет… кино
06.01.2017 08:30:00
Резкое возвращение к работе после дней затяжного праздника небезопасно для психики. Ну да, я не врач и в том могу ошибаться, но что мозг «разогретый» хорошим, подходящей тематики фильмом, помогает настроиться всему организму — это я гарантирую.

 

09.01.2017 08:00:00
Почему в новогодние праздники вам хотелось всех убить
08.01.2017 08:00:00
Куда катится мир
07.01.2017 08:00:00
Почему не стекает масло?
06.01.2017 08:30:00
Вернуться к работе поможет… кино
06.01.2017 08:00:00
Эй ты, кусок добра!
05.01.2017 08:00:40
Ялаловская колея
04.01.2017 08:00:00
Помогайте друг другу
03.01.2017 12:39:12
Что нового ждет россиян в 2017-м?
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Лонгриды
31.12.2016
Лёд тронулся: Катки Башкирии

Архив вопросов онлайн-конференции с первыми лицами Башкирии
Общественный мониторинг строительства дома по адресу:

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