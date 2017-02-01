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Важное

К 100-летию Башкирии в Уфе закончат реконструкцию вокзала
К 100-летию Башкирии в Уфе закончат реконструкцию вокзала
В Уфе для химиков объединят суперкомпьютеры
В Уфе для химиков объединят суперкомпьютеры
В Уфе снова задумались о сквозном движении трамваев
В Уфе снова задумались о сквозном движении трамваев
К 100-летию Башкирии в Уфе закончат реконструкцию вокзала
01.02.2017 15:47 // 
Регион 102
Железнодорожники обещают закончить реконструкцию уфимского вокзала к 2019 году. На эти цели будет направлено около 900 миллионов рублей.
В Уфе для химиков объединят суперкомпьютеры
01.02.2017 15:34 // 
Наука 102
В Уфе разрабатывается программа, которая облегчит жизнь химикам и ученым из других областей.  
В Уфе снова задумались о сквозном движении трамваев
01.02.2017 12:23 // 
Регион 102
Сейчас активно обсуждают тему развития электротранспорта, восстановления сквозного движения трамваев. Нужно ли это уфимцам?
Построят ли в Уфе мост из Инорса в Сипайлово?
31.01.2017 18:50 // 
Регион 102
Строительство моста позволило бы решить проблему пробок в двух густонаселенных районах столицы. Что думают по этому поводу власти города? 
Художница из Уфы иллюстрирует детские книги
31.01.2017 17:02 // 
Регион 102
Ее работы вызывают улыбку, от них веет теплом и радостью.
В Башкирии решен вопрос со школьным автобусом в деревне Сафаргулово
30.01.2017 21:02 // 
Регион 102
Детям из деревни Сафаргулово Белорецкого района больше не придется добираться до школы в Инзере своими силами. Их будет возить автобус.
Как уфимцу подать в суд на дорожные службы
30.01.2017 19:33 // 
Знаю как
Как подать в суд и призвать к ответственности дорожные и коммунальные службы? Ведь это их обязанность — содержать в порядке улицы городов.
«Салават Юлаев» завоевал «стальное» очко
30.01.2017 12:45 // 
Регион 102
Уфимский «Салават Юлаев» завершил гостевую часть IX сезона в Континентальной хоккейной лиге. 

Колонка

Илья Макаров
01.02.2017 17:25:20
Срезали
Вы не обратили внимание на то, с какой регулярностью в СМИ стали появляться материалы о плохих врачах?

Короче, ...

Короче, геокешинг
08.12.2016 11:15:11
Вы знали о том, что в Башкирии спрятано 250 тайников — современных кладов, отыскать которые может любой желающий?

Доходы

#верим_в_Салават
31.01.2017 14:30:56
В сезоне Континентальной хоккейной лиги 2016/2017 с уфимской командой происходит нечто, что формулировать образно в публичном пространстве мне запрещают статья 13.

 

01.02.2017 17:25:20
Срезали
31.01.2017 14:30:56
#верим_в_Салават
31.01.2017 08:00:00
А есть ли в Башкирии политическая сатира?
30.01.2017 08:07:03
Почему в Башкирии невыгодно быть многодетными
29.01.2017 08:00:43
Пожалуйста, выключите телевизор
28.01.2017 08:00:38
Человек-невидимка
27.01.2017 16:19:48
Про Незнайку и деньги
26.01.2017 08:00:53
Миражи незыблемости
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